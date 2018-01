Ethan a à peine 9 mois, et il doit déjà faire face à un lourd traitement médical. Le petit, originaire de Sirault, est atteint d’artrésie des voies biliaires. Vaisseaux qui rétrécissent, retard de croissance… Le bébé devra subir une greffe du foie dans un avenir plus ou moins proche. Un bébé sur 20.000 est touché dans le monde. Son jumeau, Eyden, est quant à lui en bonne santé. Des cartes de soutien ont été lancées pour aider la famille dans les frais médicaux.

Eyden et son frère jumeau Ethan, à droite, dans les bras de leur maman Sharon.

En avril dernier, Sharon Vlemincx a eu le bonheur de mettre au monde des jumeaux : Ethan et Eyden. Ils sont nés plus tôt que prévu, deux mois à l’avance, car le petit Ethan n’était pas en grande forme. « Ses flux sanguins ne passaient pas bien, il avait un retard de croissance et son rythme cardiaque était alarmant », raconte la maman de 21 ans.

Afin d’aider la famille, des cartes de soutien ont été lancées.

> Au prix de 2€, elles permettront d’aider la famille pour les frais médicaux, mais pas seulement.

> Sur le même principe qu’une tombola : le gros lot est un VTT.

Pour suivre l’histoire du petit Ethan, sa page Facebook « Ethan Huvelle Vlemincx »