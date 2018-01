Tabassage mortel de Jamioulx: deux suspects ont été placés sous mandat d'arrêt pour meurtre

Les faits se sont déroulés dans la nuit de samedi à dimanche sur la piste Hébert, rue d’Andrémont à Jamioulx. Deux soirées se tenaient ce soir-là à proximité du lieu du crime : un anniversaire privé dans un local habituellement occupé par des scouts et des festivités organisées par le club de supporters du Sporting, les « Storm Ultras », après le match Charleroi-Antwerp placé sous haute surveillance.

Selon les premiers éléments livrés par le parquet de Charleroi, deux individus majeurs ont été placés sous mandat d’arrêt pour meurtre. Un mineur de 17 ans a également été privé de liberté et confié au juge de la Jeunesse. Les trois suspects revenaient de la soirée des « Storm Ultras » lorsqu’ils ont croisé la route de la victime, Pierre Clynhens. Pour une raison encore indéterminée, une altercation a éclaté et la victime a reçu de nombreux coups, notamment à la face et à la trachée. Elle est décédée sur place de ses blessures.

D’autres témoins et/ou suspects devaient encore être entendus par les enquêteurs. Par voie de communiqué, les « Storm Ultras » ont annoncé que, par respect pour la victime, « le groupe suspend ses activités, ses attributs et sa présence en tribune jusqu’à nouvel ordre. Enfin, il encourage la totalité de ses membres à collaborer efficacement à l’enquête en cours pour apporter toute la lumière nécessaire dans ce dramatique dossier ».