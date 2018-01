Bagarre et interruption au procès de Jawad Bendaoud: «Fils de p...», «Nique ta mère...»

Rédaction en ligne

Jawad Bendaoud s’est montré toujours aussi nerveux, lundi, au quatrième jour de son procès devant le tribunal correctionnel de Paris. L’audience a dû être brièvement suspendue et les prévenus évacués du box après s’être vivement invectivés, ont rapporté les médias français. Jawad Bendaoud et Mohamed Soumah sont poursuivis pour recel de malfaiteurs terroristes, pour avoir fourni un logement à Abdelhamid Abaaoud et Chakib Akrouh après les attentats du 13 novembre 2015.