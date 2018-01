Salah Abdeslam sera bien transféré à la prison ultra-sécurisée de Vendin-le-Vieil avant son procès en Belgique

Cette prison moderne et ultra-sécurisée a été le théâtre le 11 janvier d’une agression de surveillants par un détenu djihadiste, un geste qui avait immédiatement entraîné des débrayages et lancé le plus important mouvement de protestation des gardiens de prison depuis un quart de siècle en France.

Le blocage persistant de l’établissement, un des plus touchés par la mobilisation des surveillants, avait un temps fait planer le doute quant au maintien du choix de cette prison pour accueillir Salah Abdeslam.

« Ce n’est pas remis en cause. Vendin est l’une des prisons les plus sécurisées, avec 250 surveillants pour quelque 90 détenus (pour 238 places), avec un taux d’occupation autour de 45 % », a-t-on indiqué à la DAP.

« C’est une maison centrale tout à fait habilitée à accueillir des détenus au profil terroriste », a-t-on précisé. Les conditions de Salah Abdeslam seront exactement celles de Fleury-Mérogis », près de Paris, où le djihadiste de 28 ans est incarcéré depuis fin avril 2016.

Selon plusieurs sources syndicales, il sera dans une aile de la prison entièrement vide, destinée à abriter un futur quartier pour détenus au profil terroriste déjà condamnés.

Le centre de Vendin-le-Vieil, situé au sud de Lille, à une cinquantaine de kilomètres de la frontière belge, a été inauguré en mars 2015. Il abrite plusieurs détenus lourdement condamnés, selon des sources syndicales.

Salah Abdeslam doit y être transféré le temps de son procès à Bruxelles, prévu du 5 au 9 février, pour une fusillade avec des policiers en mars 2016 pendant sa cavale, après les attentats qui avaient fait 130 morts en novembre à Paris et Saint-Denis, au nord de la capitale française.

Initialement envisagé en décembre, le procès a été programmé pour février, après la décision de Salah Abdeslam de reprendre son avocat belge, Sven Mary. Cette première comparution publique est très attendue pour évaluer dans quelle mesure il est prêt à collaborer avec la justice, alors qu’il est mutique depuis son incarcération en France.

L’Administration pénitentiaire s’est refusé à donner la moindre information quant aux modalités de son transport en Belgique. « Il sera amené par un moyen technique adéquat, il y aura de la souplesse, différentes possibilités », a-t-on indiqué.