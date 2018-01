Avant la Coupe du monde en Russie, les autorités empoisonnent des milliers de chiens errants!

Selon Radio Free Europe et Courrier international, les municipalités de 11 villes russes ont entrepris l’éradication totale des chiens errants. Sur le terrain, les associations se mobilisent pour sauver ces animaux. « Ici, c’est une ville industrielle, des chiens errants élisent domicile dans les usines, sur les chantiers », raconte Nadejda Sergueeva, bénévole à la Fondation pour la défense des animaux à Volgograd. Des propos relayés dans les colonnes de Courrier international. « Ce sont de bons chiens, nous les nourrissons, nous avons un planning des gardes, nous les visitons tous les matins. Nous les stérilisons à nos frais, nous leur mettons des colliers, des médaillons gravés qui disent ‘Je suis stérilisé et vacciné’, avec un numéro de téléphone. »

Mais selon Courrier International, 12 millions de roubles, soit près de 170 000 euros, ont été consacrés l’an dernier à la traque des animaux errants, rien que pour la ville de Volgograd. Et malgré ces efforts, depuis le 1er septembre 2017, des assassinats sanglants de chiens et de chats errants ont débuté dans toute la Russie en préparation du Mondial

#CM2018 - La Fondation #30millionsdamis alerte directement le président Vladimir POUTINE sur le massacre en cours de milliers de chiens errants dans les villes organisatrices de la prochaine Coupe du Monde de Football 2018 !

Dans une lettre ouverte au président de la Fédération Russe, Vladimir Poutine, la Fondation 30 millions d’amis demande que le massacre en cours de milliers de chiens errants s’arrête ! « La mise à mort de milliers d’animaux, dans des conditions les plus sordides, n’est pas digne d’un pays organisateur de la Coupe du Monde de Football et je ne voudrais pas que de telles pratiques jettent l’opbrobe sur une compétition sportive et festive de renommée internationale », écrit Reha Hutin, la présidente de la Fondation, dans sa lettre au président Poutine. « Je vous remercie de bien vouloir saisir les ministres en charge de cette question, afin qu’ils puissent mettre en place dans les meilleurs délais l’ensemble des mesures qui s’imposent pour mettre un terme à cette extermination des animaux qui choque tant. »