En France, les tarifs des péages d’autoroutes vont augmenter de 1 % à 2 % et de 3 % à 4 % sur les axes secondaires. C’est sensiblement plus qu’en 2016 et 2017, années où la hausse moyenne avait été limitée à 1 %… Pourtant les sociétés font de gros bénéfices

Les prix des péages vont augmenter de 1 à 2 % à partir de ce jeudi 1er février. Ces tarifs vont s’appliquer sur les autoroutes des trois grands réseaux (Vinci, Sanef et APRR). La hausse sera de 3 à 4 % sur le réseau secondaire. « Ce n’est pas une décision nouvelle », avait indiqué en novembre dernier un porte-parole du ministère des Transports dans un commentaire à l’AFP. « Il s’agit de l’application de l’inflation et des contrats conclus depuis plusieurs années entre l’État et les sociétés concessionnaires. »

Mais selon nos confrères du Parisien, les concessionnaires justifient aujourd’hui cette forte hausse des tarifs « par le poids des travaux engagés sur le réseau et par le rattrapage du gel du prix des autoroutes en 2015, qui devrait s’étaler sur 20 ans. ».

Reste que selon l’Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières (Arafer), ce réajustement des prix n’est pas tout à fait justifié : « Les augmentations des tarifs de péages prévues excèdent le juste niveau qu’il serait légitime de faire supporter aux usagers », estime l’autorité.

De gros bénéfices

Nos confrères d’AutoPlus ont, eux, analysé les bilans financiers des sociétés d’autoroutes. Et ils constatent que d’année en année, leurs bénéfices sont toujours plus ahurissants. Selon AutoPlus, les bénéfices de ces sociétés sont en forte hausse (jusqu’à plus 25 %), tout comme les dividendes perçus par les actionnaires (+41 % en 2016). Le magazine souligne aussi que le principal réseau, Vinci Autoroutes (ASF, Cofiroute, Escota et Arcour), affiche des bénéfices en hausse sur un an de 28,5 % (1,75 milliard d’euros) et des dividendes en progression de 88,5 % (près de 4 milliards d’euros). Encore une histoire de gros sous…