Plusieurs suspects sont déjà dans le collimateur de la justice après la mort de Pierre Clynhens, tabassé à mort dans la nuit de samedi à dimanche. L’enquête de la police judiciaire fédérale de Charleroi a été rapide et efficace. Certains sont en aveux partiels, ont été inculpés de meurtre et placés sous mandat d’arrêt. Le mineur de 17 ans… a été relâché par le juge de la jeunesse de Namur!

« Ce qui me va loin, c’est qu’ils l’ont laissé mourir comme un chien. On ne lui a pas donné une chance de s’en sortir. C’est très dur pour moi, il n’y avait personne à ses côtés pour l’aider à partir », nous confie-t-il, la voix tremblante. « Ils l’ont tabassé, ils l’ont assassiné. » noises.

Deux nouveaux suspects seront présentés au juge d’instruction ce mardi dans le dossier du quadragénaire décédé des suites d’une agression, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la piste Hébert à Jamioulx. Deux membres des Storm Ultras, le club de supporters du Sporting de Charleroi, avaient déjà été placés sous mandat d’arrêt pour meurtre lundi.

Deux festivités se déroulaient samedi soir à proximité de la plaine de la rue d’Andrémont, où le corps de Pierre Clynhens (42 ans) a été retrouvé. A l’arrivée des secours, la victime venait de décéder des suites d’un tabassage violent. La première fête concernait un anniversaire privé, l’autre un rassemblement des supporters du Sporting de Charleroi, les Storm Ultras, après le match à haut risque contre l’Antwerp.

Les enquêteurs de la police judiciaire fédérale ont concentré leurs recherches sur le club de supporters, un groupe qui tente de redorer le blason de son équipe et de sa ville mais dont une infime frange reste «turbulente». Dimanche soir déjà, plusieurs interpellations ont été réalisées: un jeune de 17 ans, originaire de Jemeppe-sur-Sambre, a été déféré devant le juge de la Jeunesse mais relaxé. Deux majeurs d’une vingtaine d’années ont en revanche été inculpés de meurtre et placés sous mandat d’arrêt. Ils reconnaissent s’être bagarrés avec la victime et avoir donné «l’une ou l’autre gifle». Des déclarations qui ne correspondent toutefois pas avec les graves blessures au visage et à la trachée de Pierre Clynhens.

Ce mardi, deux autres membres des Storm Ultras seront présentés devant le juge d’instruction. Pour l’heure, les circonstances de l’altercation restent floues. Certaines sources évoquent le comportement de la victime qui aurait importuné plusieurs personnes. D’autres affirment que celle-ci était venue écouter de la musique dans sa voiture sur cette plaine qui lui rappelle de bons moments avec son fils, et que des jeunes seraient venu secouer son véhicule, entraînant sa riposte à l’aide de gaz lacrymogène.