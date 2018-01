Un vol crapuleux ! Kevin, supporter acharné du Standard de Liège, a vécu une triste mésaventure, ce dimanche, au terme de la rencontre entre son club et Anderlecht. Paraplégique, il avait laissé son fauteuil roulant au pied de la tribune du stade de Sclessin. Mais à la fin du match, celui-ci avait disparu ! Heureusement, suite à une rapide réaction de la police, sa chaise a pu être retrouvée.

« Heureusement, on vit un bel épisode de fin ». Guy, le papa de Kevin, est soulagé. Et on le comprend : la chaise roulante de son fils a pu être retrouvée.

L’histoire a de quoi hérisser. Comme à chaque fois, Kevin (photos), grand supporter du Standard de Liège qui ne manque aucune rencontre de son club favori, assistait au Clasico entre les Rouches et Anderlecht, ce dimanche en fin de journée. Mais Kevin, 31 ans, a vécu une fin de match désastreuse puisqu’à la fin de celui-ci, sa chaise roulante avait disparu ! Un chaise qui a finalement pu lui être restituée par la police ce lundi en fin de journée.

► Le voleur, anversois, dit l’avoir «empruntée parce qu’il avait mal à la cheville»!

► «Voler le fauteuil de Kevin, c’est voler son autonomie», témoigne le papa.