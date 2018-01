Charleroi – ciné Pathé: «Le bruit des travaux a pourri ma séance»

Payer 15 euros la séance en 4DX… avec nuisances sonores en prime , celles du chantier dans une salle voisine. Olivier B. n’en demandait pas tant ! Ses posts sur Facebook et sa réclamation en bonne et due forme par mail au ciné Pathé sont restés sans suite. Jusqu’ici…

Olivier et son filleul veulent se faire entendre.

C. Hennuy

On reprend dans l’ordre. Le vendredi 12 janvier, Olivier, 34 ans, et son filleul décident de s’offrir une toile. Et tant qu’à faire, ils choisissent d’expérimenter la 4DX au ciné Pathé. Malheureusement des travaux dans la salle voisine a rendu leur expérience bien désagréable.

D’autant plus que le manque de réaction de la société est loin de leur plaire.