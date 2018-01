Projet de cantines scolaires gratuites en maternelle à Charleroi

Pour bien comprendre le projet actuel, il faut le prendre dans sa globalité. « Pour moi, Charleroi peut vraiment s’ériger en laboratoire de la cohésion sociale », explique le bourgmestre Paul Magnette (PS). « L’éducation est la condition numéro 1 de l’épanouissement. Si on veut que Charleroi change, il faut que tous les enfants aient les meilleures chances possibles de faire des études, de s’en sortir. Avec le District Créatif (ndlr : création d’un campus estudiantin ville haute), nous aurons de vraies offres d’enseignements à tout niveau. En amont, nous voulons déjà travailler sur les maternelles. Nous avons un projet de cantines gratuites dans les maternelles. On ne saura pas le faire partout de suite, mais nous voulons au moins lancer cette idée petit à petit. Et ce, pour devenir « la » ville avec une vraie gratuité scolaire. »

Julie Patte, l’échevine de l’enseignement, est bien décidée à mener ce dossier à bien