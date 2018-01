Il y a trois semaines, il devenait millionnaire grâce à un jeu à gratter: Donald a perdu la vie

Donald Savastano, un habitant de New York, et ses proches, sont passés par toutes les émotions en l’espace de quelques jours en ce début d’année. L’homme de 51 ans a en effet gagné un million grâce à un jeu à gratter avant, dans la foulée, d’apprendre qu’il était atteint d’un cancer. Et de perdre la vie.

Donald Savastano vivait à New York avec sa compagne et ses deux enfants depuis quelques années. Menuisier, il travaillait tous les jours pour faire tourner sa petite société qu’il avait montée quelques années plus tôt.

Le 4 janvier dernier, Donald a, comme il en avait l’habitude, été acheter un billet de « Merry Millionnaire », un jeu à gratter. Mais contrairement à ce qu’il se passait lors de ses autres tentatives, les dix euros dépensés ce jour-là allaient lui rapporter gros. En grattant son billet, il a petit à petit compris qu’il était en train de gagner le gros lot : un million d’euros !

« Je n’avais pas de plans pour ma pension, mais maintenant oui », avait-il déclaré, heureux, à WBNG-TV après avoir été chercher son argent. « Je ne vais rien faire de fou, mais juste rembourser mon crédit et m’acheter un nouveau camion ».

On Jan. 4, a CNY man won $1 million from a lottery ticket. 3 weeks later, he died unexpectedly. https://t.co/z0i1OmAJ6F — Seth Palmer (@sethpalmer3) 29 janvier 2018

Des plans que l’homme de 51 ans ne pourra finalement jamais réaliser. Dix jours après être devenu millionnaire, Donald s’est senti mal et a décidé d’aller voir un médecin. Il a alors appris qu’il était atteint d’un cancer en phase terminale. Il ne se doutait de rien jusque-là.

Ce lundi, trois semaines après avoir gagné à la loterie, il est décédé.