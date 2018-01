La création belge à l'honneur sur la foire d'art contemporain Art Up! à Lille

L’année passée, 32000 visiteurs foulaient les 12000m² d’exposition de la foire, dont les ventes affichaient une hausse de 25%. Un rendez-vous devenu incontournable en France pour les amoureux et les curieux de l’art contemporain.

Cette année encore, la création belge est fidèle à l’événement avec près de 15 galeries parmi la centaine attendue durant les 4 jours de cette « fête de l’art », autour d’une programmation inédite ponctuée d’expositions, d’installations et d’animations sur le thème : « VOLUME et SCLUPTURE : du plus petit au plus grand ».

Zoom sur 3 galeries belges présentes sur Art Up! :

BELGIAN GALLERY, Namur

Pour sa première participation à l’événement, la galerie namuroise BELGIAN GALLERY a notamment choisi de faire découvrir au public l’artiste belgo-espagnol Manu vb Tintoré et son travail autour de la matière. Un procédé visuellement bluffant, qui suscite l’engouement systématique tant il touche et éveille la curiosité, et qui lui a valu de remporter le prix du Jury du Festival d’Art Contemporain de Namur en 2017.

« Art Up! est pour nous l’occasion de faire découvrir nos artistes, dont beaucoup de Belges, au-delà de nos frontières. Moins élitiste que les grandes foires internationales, elle a l’avantage d’être beaucoup plus abordable et plus accessible au grand public, tout en présentant des artistes de grande qualité» explique Yves Brigode, co-directeur de la galerie.

Visuel : Belgian Gallery, Manu vb Tintoré - Ce plat pays qui…50 cm

GALERIE ZUID, Anvers

Nouvelle venue également sur Art Up!, la GALERIE ZUID d’Anvers et de Knokke (sur la côte belge) proposera entre autres le travail de l’artiste serbe Goran Djurovic. Installé à Berlin depuis plus de trente ans, ce peintre-philosophe a beaucoup exposé en Belgique, notamment au musée Dr. Guislain à Gand, un fleuron du paysage muséal en Belgique. Encensé par la presse belge, il a publié en 2016 son troisième catalogue chez l’éditeur de réputation mondiale Hatje Cantz.

« Art Up! est une foire dite régionale, mais elle a le mérite de prendre le contrepied des foires d’art des grandes capitales, très influencées par un « international taste » à tendance conceptuelle, à l’américaine. A Lille, le visiteur pourra faire des découvertes du plus haut niveau mondial, loin du mainstream. » souligne Stephane Van Kerckhoven, directeur de la galerie, avant de poursuivre : « A titre personnel, en tant que flamand, je suis également très enthousiaste à l’idée de rencontrer mes voisins français, avec lesquels je partage une culture et un passé commun, en ces terres limitrophes ! »

Visuel : Zuid Galerie, Goran Djurovic, huile sur toile, 60 x 90 cm, 2017

GALERIE JOS DEPYPERE, Kuurne

Présente sur Art Up! depuis la toute première édition, la GALERIE JOS DEPYRERE proposera cette année parmi sa sélection le travail de l’artiste parisien Bernard Pras, à travers une série de photos ainsi que des installations, dont la reproduction d’un portrait de Giacometti réalisée en superposant des ensembles d’objets du quotidien.

« Présents depuis les débuts, nous avons été témoins de la formidable évolution d’Art Up! au fil des années. Aujourd’hui, le public belge se déplace en nombre pour assister à l’événement ; une tendance qui se confirme un peu plus à chaque édition » explique Jos Depypere, directeur de la galerie.

Une dizaine d’autres galeries belges seront présentes sur Art Up!, parmi lesquelles la RASSON ART GALLERY de Tournai, ainsi que les galeries bruxelloises MACADAM GALLERY et ACID GALLERY (DTTH).