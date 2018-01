La jeune fille avait été déclarée disparue hier. On ne l’avait plus vue depuis vendredi après-midi. La zone de police du Val de L’Escaut a confirmé qu’elle avait été retrouvée hier soir.

Madison Veraeghe, qui avait été portée disparue hier, a été retrouvée durant la nuit.

La jeune fille, originaire d’Estaimpuis et âgée de 16 ans, avait plus été vue depuis le vendredi 26 janvier, à Tournai, vers 16h. Elle n’avait plus donné de signe de vie depuis.

Hier après-midi, la police du Val de l’Escaut avait lancé un avis de disparition concernant Madison.

Quelques heures plus tard, une annonce sur le site de la zone de police a confirmé qu’on l’avait retrouvée, grâce à la collaboration entre les différentes zones.

Le commissariat général de Pecq n’a pas désiré communiquer plus d’information.