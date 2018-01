Six Jours de Berlin: De Ketele et De Pauw repassent en tête in extremis avant la dernière journée

Kenny De Ketele et Moreno De Pauw ont repris les commandes de la 107e édition des Six Jours de Berlin cyclistes, lundi. Le duo belge, désormais premier, compte 392 points après le 5e jour et compte, à la veille de l’épilogue, une mince avance de deux points sur les Néerlandais Yoeri Havik et Wim Stroetinga.

Havik et Stroetinga, vainqueurs en titre, totabilisent donc 390 points. Les Suisses Nico Selenati -Tristan Marguet (355) et les Allemands Roger Kluge - Theo Reinhardt (340) ainsi que Leif Lampater et Christian Grassman (306) sont dans le même tour.

De Ketele et De Pauw ont déjà remporté le titre en 2016 à Berlin. De Ketele a gagné en 2014 aux côtés de l’Autrichien Andreas Müller.

Les Six Jours de Berlin se termineront mardi.

Classement après le 5e jour

1. Kenny De Ketele/Moreno De Pauw (BEL) 392 points

2. Yoeri Havik/Wim Stroetinga (P-B) 390

3. Nico Selenati/Tristan Marguet (Sui) 355

4. Roger Kluge/Theo Reinhardt (All) 340

5. Leif Lampater/Christian Grasmann (All) 306

- à 1 tour -

6. Mark Downey/Felix English (Irl) 303

7. Melvin Van Zijl/Nick Stöpler (P-B) 226