Puigdemont toujours à Bruxelles alors que la session d'investiture a été repoussée à Barcelonne: il est l'invité des beoux de la N-VA de Louvain

Le président du parlement catalan a décidé mardi de repousser la session d’investiture de l’indépendantiste Carles Puigdemont mais l’a défendue, assurant qu’il avait tous les droits d’être investi. «La séance plénière d’aujourd’hui (...) est retardée» sans préciser de date, a déclaré Roger Torrent après avoir accusé la Cour constitutionnelle, qui a interdit une investiture de Puigdemont sans autorisation judiciaire, de «violer les droits de millions de Catalans».

Carles Puigdemont se trouve toujours à Bruxelles, affirme mardi le quotidien catalan El Periódico qui se base sur des sources policières. Exilé depuis trois mois en Belgique, Carles Puigdemont a bénéficié d’une solidarité sans faille du «parti frère» nationaliste flamand, la N-VA. En attendant le déblocage d’une situation des plus incertaines, il continue de développer sa notoriété en Belgique. Il est d’ailleurs censé être mardi soir l’invité d’honneur de la cérémonie de voeux de Nouvel An de la N-VA de Louvain.

«J’ai toujours beaucoup de sympathie pour des gens interdits de s’exprimer, surtout s’ils expriment des opinions politiques de manière paisible. Je ne comprends pas pourquoi on en arrive à emprisonner pour des opinions», a expliqué à l’AFP l’élu nationaliste flamand Lorin Parys, organisateur de l’événement.

« Communauté d’intérêts »

Si la direction de la N-VA a dû se défendre dès le 30 octobre d’avoir «invité» Puigdemont, sa présence sur le sol belge et l’attention portée à son combat peuvent être utiles au parti sur le plan électoral, relève Pascal Delwit, professeur de science politique à l’Université libre de Bruxelles (ULB). «Il y a une communauté d’intérêts (...), une forme d’échange», explique le politologue: «d’un côté la N-VA permet que le séjour de Puigdemont à Bruxelles se passe dans les meilleures conditions (...) d’un point de vue matériel, d’accueil, et en terme de visibilité politique». De l’autre, ajoute M. Delwit en allusion à la cérémonie de voeux à Louvain, «le parti rappelle aux plus nationalistes dans l’opinion flamande qu’il ne trahit pas la cause en étant au gouvernement fédéral, la preuve il aide les frères nationalistes catalans et reste ancré sur la revendication indépendantiste», sur fond de concurrence avec le Vlaams Belang à l’approche des élections.