Defraigne a voté aussi la motion contre les visites domiciliaires

Le point présenté par Ecolo a été discuté lors d’une réunion préalable entre les différents chefs de groupe, à savoir PS – cdH – MR – Ecolo et Vega. Ceux-ci se sont mis d’accord sur un texte avant de le voter à l’unanimité en séance lors du conseil communal.

La cheffe de groupe MR et présidente du sénat, Christine Defraigne s’est ainsi désolidarisé de son parti au national. « Je demande que le texte de loi du gouvernement fédéral s’inscrive dans la conformité du droit constitutionnel et des droits fondamentaux ». Elle a appuyé son propos en citant l’article 15 de la Constitution qui « prévoit l’inviolabilité du domicile et les exceptions à ce principe qui sont strictissimes. Le groupe MR Liège demande de revoir le projet de loi de manière à ce qu’il soit conforme à la Constitution, et proportionnel à l’objectif ».

La prise de parole de Christine Defraigne a été applaudie et son courage félicité par le groupe Ecolo et les autres chefs de groupe.