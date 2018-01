«J'ai été avec des terroristes mais je ne suis pas terroriste», explique Amina qui a vécu 2 ans à Raqqa

Amina avait 18 ans lorsqu’elle a quitté la France, en 2014, pour rejoindre l’Etat islamique en Syrie. Après deux ans, elle est rentrée en France et se trouve sous contrôle judiciaire. Elle a choisi de médiatiser son histoire afin que les jeunes comprennent ce qu’est cette organisation terroriste.

Amina a témoigné anonymement sur RMC. La jeune femme de 22 ans est aujourd'hui mise en examen pour « association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste » et elle a été placée sous contrôle judiciaire.

C’est un recuteur qui l’a envoyée en Syrie quand elle n’avait que 18 ans. A Raqqa, la jeune femme se marie avec un français radicalisé, avec qui elle a eu un petit garçon, aujourd'hui âgé de deux ans. Elle explique que, là-bas, elle vivait dans la peur. « Tu as tellement peur que ça t'arrive à toi... Moi je ne sortais jamais de chez moi. Chez toi, tu entends qu'on a retrouvé une tête... », relate-t-elle, avant de raconter l'histoire d'une femme « qui parlait mal dans la rue », et qui « s'est pris une balle ».

Au bout de deux ans, elle dit avoir réussi à prendre la fuite avant de se faire arrêter en Turquie où elle a été en prison avant d’être renvoyée en France. Elle ne porte plus le voile et attend son procès. Mais elle dit ne pas avoir partagé les idées de l’Etat islamique. « J'ai été avec des terroristes, ça, je ne peux pas le cacher. Mais je n'en suis pas une. Et je ferai tout pour le prouver », dit-elle, ajoutant qu’elle n’est « pas fière » de ce qu’elle a fait.