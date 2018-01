Hensies: un supermarché braqué deux fois en deux jours

Rédaction en ligne

Le magasin Match, situé à Thulin, a été victime de deux braquages en l’espace de deux jours. Dimanche matin, à l’ouverture du supermarché, un individu cagoulé et armé y a réalisé un vol avec violence. Et le lendemain matin, l’auteur des faits a attendu le camion de livraison et a braqué le chauffeur. Le braqueur est activement recherché par la police.