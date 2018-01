Photos et vidéos E.G.

Et pour cause, le bourgmestre Elio Di Rupo a reçu un courrier qui contenait en fait de la poudre blanche. C’est sa secrétaire qui a ouvert l’enveloppe et qui a donné l’alerte. Par mesure de prévention, sans savoir de quelle matière il s’agit, les pompiers ont été appelés. La protection civile doit également venir.

Les secours vont procéder à l’analyse de la substance. Comme il s’agit d’une matière très volatile, le personnel des services administratifs communaux a été évacué. Les pompiers leur ont demandé de quitter les lieux.

Elio Di Rupo, lui, n’est pas présent à Mons. Il est en voyage à l’étranger. Ce matin, il était à Jérusalem.

D’après nos informations, le courrier contenait aussi menaces et insultes. Les personnes qui se trouvaient dans le bureau où la lettre a été ouverte doivent subir une décontamination qui dure près de deux heures.

C’est peu après 22 heures que les premiers résultats d’analyses sont tombés. La lettre contenait en fait du sucre impalpable ! Les trois employées administratives, restées en confinement à l’hôpital par mesure de précaution, ont pu être soulagées et rentrer chez elles.

