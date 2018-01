Jonathann Daval a avoué mardi le meurtre d’Alexia, dont le corps brûlé avait été retrouvé le 30 octobre dissimulé sous des branchages dans un bois près de la localité du Gray, dans l’est de la France, près du domicile du couple.

L’informaticien de 34 ans, placé en garde à vue depuis lundi, « a reconnu avoir tué son épouse, mais il a dit que c’était un accident, qu’il ne voulait pas (la tuer) et il regrette », ont déclaré ses avocats, Ornella Spatafora et Randall Schwerdorffer.

« Il l’a étranglé », a ensuite détaillé devant la presse Me Schwerdorffer, assurant que son client n’avait « pas été dans une logique criminelle » et « n’avait impliqué personne d’autre ». « Il n’a jamais essayé de mettre le feu au corps d’Alexia », a ajouté l’avocat.C’est le mari de la jeune femme qui avait alerté et signalé sa disparition, affirmant qu’elle était partie courir mais n’était pas rentrée.

L’autopsie avait révélé que la jeune femme avait été victime de violences, de coups et avait été asphyxiée. L’étau s’était resserré ces dernières heures autour de Jonathann Daval, interpellé lundi matin à son domicile par les enquêteurs pour explorer l’hypothèse d’une « dispute conjugale qui aurait mal tourné ».

Mis en examen

« Le couple, qui avait des difficultés à avoir un enfant, connaissait en effet de vives tensions », selon plusieurs sources concordantes. La nuit précédant la disparition de la jeune femme, un voisin a affirmé avoir entendu une voiture sortir du domicile du couple, et le dispositif de traçage dont était équipé l’utilitaire professionnel de Jonathann Daval l’atteste, a indiqué une source proche du dossier. Des traces de pneus correspondant à la voiture auraient également été retrouvées près du corps de la jeune femme, a précisé l’avocat du suspect.

Ce mardi soir, l’homme «est mis en examen pour meurtre sur conjoint encourant la réclusion à perpétuité» et est placé en détention, a indiqué la procureure lors d’une conférence de presse.

«L’ensemble de ces explications et des éléments d’enquête ont abouti à des éléments suffisants pour imaginer que la mort a été donnée volontairement et non pas accidentellement», a en revanche considéré la magistrate. «C’est vraisemblablement une dispute conjugale» qui est à l’origine du meurtre, a précisé Mme Edwige Roux-Morizot, soulignant que «la préméditation n’a pas été retenue».