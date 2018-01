Bella et Gigi Hadid posent nues ensemble: le cliché qui affole la toile (photo+vidéo)

Le cliché en noir et blanc montre les deux sœurs Bella et Gigi dans une pose ultra-sexy. Nues, elles s’entrelacent sur une photographie artistique signée Steven Meisel. C’est la première collaboration des deux frangines.

À mille lieues de son intention première, la photo a fait polémique. Certains internautes ont dénoncé le caractère « malaisant » de l’image. « Est-ce que vous feriez poser deux frères célèbres nus, dans cette position ? », s’insurge une internaute sur Twitter.

Mais ce n’est pas que le caractère sexuel du cliché qui a déchaîné les foules. C’est également l’utilisation du logiciel Photoshop. « Qu’est-ce-qui ne va pas avec le visage de Bella », écrit un utilisateur de Twitter. « Bella a-t-elle fait plus de chirurgie ou c’est Photoshop ? On ne dirait même pas elle », écrit une autre.

Pour le moment, ni Vogue ni les sœurs Hadid n’ont répondu aux critiques.

really disappointed with @BritishVogue 's uncomfortable image of @GiGiHadid and @bellahadid. These sisters are doing so well in their careers only for Vogue to sexualise a sibling relationship in the most creepy and non-artistic way. Would you ever put two famous brothers naked..