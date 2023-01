Allemagne: 24e titre pour le Bayern Munich avec, en plus, un record de précocité

Dès le coup de sifflet, l’équipe de Guardiola a monopolisé le ballon, promené l’adversaire, multiplié les occasions et planté deux banderilles en moins d’un quart d’heure. D’abord par Kroos (6), à la réception d’un centre de Müller puis par ce dernier à la conclusion d’un bel enchainement collectif (13).

La suite n’était qu’une domination bavaroise sans partage. Et si le score n’évoluait pas avant la pause, c’était par un excès d’individualisme de Robben et une tête de Müller sur la transversale (37).

Le scénario était identique dès la reprise, laissant sans espoir le Hertha du buteur Ramos, pourtant la seule équipe à avoir planté deux buts à Neuer cette saison (3-2 à l’aller).

Guardiola en profitait pour faire un double changement en lançant Ribéry et Mandzukic à la place de Müller et Robben (54). Puis Thiago à la place de Schweinsteiger qui, avec son 7e titre, n’est plus qu’à une longueur d’illustres prédécesseurs tels Mehmet Scholl et Oliver Kahn.

Il fallait une charge dans le dos de Rafinha sur Ramos dans la surface pour que le Colombien sauve l’honneur en transformant lui-même le penalty (67), son 16e but de la saison. Mais Ribéry se chargeait de mettre le Bayern à l’abri: sur un contre de Götze, il était servi sur la gauche et parvenait à marquer d’une balle piquée dans un angle fermé. Son 9e but de la saison pour son 4e titre avec le Bayern depuis son arrivée en 2007.

Le Bayern de Pep Guardiola possède, à sept journées de la fin, 25 points d’avance sur le deuxième, Dortmund, et fait donc mieux que celui de Jupp Heynckes qui avait assuré le titre la saison dernière le 6 avril lors de la 28e journée de Bundesliga.

Avec cette 19e victoire de rang, le Bayern a porté à 52 sa série de matches sans défaites et peut devenir le premier club de l’histoire à compléter une saison sans connaitre l’échec.