Zeynep Sever méconnaissable dix ans après son titre de Miss Belgique: la jeune femme a totalement changé de look

La superbe mannequin belge d’origine Turque avait été élue Miss Belgique en décembre 2008 au Spiroudôme de Charleroi.

La jeune femme avait été au cœur de l’actualité en Belgique et en Turquie lors de son mariage en 2010 avec l’une des stars du football turc, le gardien de l’équipe nationale Volkan Demirel.

Isopix

A 30 ans, dix ans après son sacre de Miss Belgique, la Miss est moins présente dans les médias mais travaille dans le monde du cinéma et est toujours très active sur les réseaux sociaux. Sur son compte Instagram sur lequel elle est suivie par plus de 535.000 personnes, on la découvre avec un look radicalement différent de son époque Miss Belgique. Sa longue chevelure a fait place à une coupe plus courte au carré qui lui va à ravir.