Nouveau record pour «Game of Thrones»: la série a été nommée 32 fois aux Emmy Awards!

Signe de sa popularité sans faille aux États-Unis et à travers le monde, la série à succès « Game of Thrones » a battu un record mardi aux Emmy Awards, les récompenses de la télévision américaine, avec 32 nominations.

La série médiévale-fantastique de HBO, qui vient de s’achever cette année avec sa huitième saison, devance « La fabuleuse Mme Maisel », série d’Amazon qui compte pour sa part 20 nominations aux Emmys, dont la 71e édition se tiendra à Los Angeles en septembre.

« GoT », déjà la série la plus récompensée de la télévision américaine, compte maintenant 161 nominations à son palmarès.

Le précédent record de nominations pour une édition était détenu par la série policière « New York Police Blues » avec 27 nominations en… 1994.

« À tous ceux qui vont ajouter 2019 à leur liste déjà longue des années marquées par des nominations ou des victoires… On ne s’en lasse pas ! », a salué Frank Scherma, le PDG de l’Académie des arts et des sciences de la télévision, qui décerne ces récompenses.

Le 73e et dernier épisode de « Game of Thrones », diffusé en mai aux États-Unis, a battu le record d’audience de la série et de l’histoire de la chaîne HBO, qui la diffuse depuis 2011, avec 19,3 millions de téléspectateurs rassemblés pour la conclusion de la saga.

Ses stars Emilia Clarke et Kit Harington concourront pour les récompenses de meilleure actrice et meilleur acteur, alors que huit autres acteurs sont nommés pour une apparition ou un rôle secondaire.

Un autre programme HBO, « Chernobyl », occupe la troisième place du classement des séries les plus nommées cette année, avec 19 occurrences.

La mythique émission de télévision du samedi soir « Saturday Night Live » compte 18 nominations devant la série comico-policière de HBO « Barry » (17), à égalité avec la mini-série de la chaîne FX « Fosse Verdon ».

Petite déception pour « Big Bang Theory », la série comique de CBS championne de l’audimat, qui ne compte aucune nomination alors que sa douzième et dernière saison s’est achevée en mai avec, en guise d’adieu, une cérémonie où les acteurs ont laissé leurs empreintes dans le ciment au Chinese Theatre, cinéma historique de Hollywood.

Les 24.000 membres de l’Académie des arts et des sciences de la télévision, n’ont également pas nommé les stars du grand écran Julia Roberts (« Homecoming », Amazon) et Jim Carrey (« Kidding », Showtime).

L’année dernière, « La fabuleuse Mme Maisel » avait créé la surprise aux Emmys en raflant cinq prix dont celui de la meilleure comédie.

Cette série produite par Amazon dépeint une femme au foyer juive qui se lance dans une nouvelle vie de comique de stand-up et fait scandale dans les années 1950, après avoir été trompée et quittée par son mari.

« Game of Thrones » avait pour sa part obtenu un troisième Emmy de la meilleure série dramatique.

Le géant du streaming Netflix avait également volé la couronne du diffuseur le plus nommé à HBO.

Cette année, la chaîne de télé qui a révolutionné les séries américaines au début des années 2000 avec des productions comme « The Wire » ou « Les Sopranos » compte 137 nominations, contre 117 pour Netflix.