L’émission Les 12 coups de midi réalise un record d’audience historique!

Ce lundi 15 juillet, l’émission télé Les 12 coups de Midi a battu son grand record d’audience, lit-on sur le site du Figaro.

Le jeu télévisé, dont le maître de midi, Paul, en est à sa 78ème participation, a signé un record d’audience historique, puisque 3,74 millions de personnes étaient au rendez-vous devant leur poste de TF1 ce lundi.

Cet amont d’audience serait-il dû à « l’effet Paul » ? Le jeune homme, atteint du syndrome d’Asperger, est devenu en l’espace de quelques semaines le grand chouchou du public. Il réalise un parcours plus qu’admirable dans l’émission : avec 78 participations, il a déjà empoché plus de 340.000euros et pourrait rentrer dans le top 5 des vainqueurs de l’émission, à seulement 20 Ans.