Un Bruxellois sauvé par les pompiers grâce à... une visioconférence avec un ami français !

Les faits se sont déroulés ce mardi soir et démontrent que la collaboration entre les services de secours européens via le 112 fonctionne...

Il était aux alentours de 22 h 30 ce mardi soir lorsque les pompiers de Bruxelles ont été alertés par leurs homologues de... Lille qu'un début d'incendie était en train de se jouer dans un appartement de l'avenue de l'Orée, à Bruxelles !

Et pour cause : la centrale 112 (numéro d'urgence européen) de Lille avait au préalable été contactée par un Français qui avait expliqué que son ami bruxellois était soudainement tombé de sa chaise et qu'il avait ensuite pu voir un dégagement de fumées tandis qu'ils étaient alors tous deux en visioconférence.

Sur place, les pompiers de Bruxelles, qui ont immédiatement envoyé une autopompe et une ambulance, ont effectivement retrouvé la victime à terre. Elle avait été intoxiquée par des fumées dont l'origine n'était autre qu'une casserole oubliée sur le feu et son état nécessitait un transfert à l'hôpital.

► Une bonne collaboration sur le 112 européen