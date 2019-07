Louis Michel et Laurette Onkelinx vont avoir leur propre émission TV sur LN24

En septembre, un nouveau rendez-vous d’info rythmera vos soirées du vendredi. Au terme d’une longue carrière politique, Laurette Onkelinx et Louis Michel s’apprêtent à débriefer l’actu dans une émission baptisée « Chez Laurette et Louis ». Vu leur personnalité et leur tempérament, ça devrait déménager…

Louis Michel et Laurette Onkelinx vont-ils suivre les traces de Roselyne Bachelot ? En France, celle qui fut ministre sous Chirac et Sarkozy s’est reconvertie en chroniqueuse TV de choc.

Or, la nouvelle chaîne d’info en continu LN24, qui débutera ses programmes le 2 septembre prochain, frappe fort : elle recrute Louis Michel et Laurette Onkelinx. Chaque vendredi, les téléspectateurs pourront les retrouver dans un rendez-vous inédit baptisé « Chez Laurette et Louis ».

90 minutes de débriefing

Le concept ? Les « jeunes retraités » de la politique vont décortiquer l’actu et livrer leurs commentaires. Et pour arbitrer ces débats, on retrouvera aux manettes du programme Martin Buxant, rédacteur en chef de LN24

« L’émission portera sur l’actualité globale, pas uniquement politique », explique Joan Condijts, cofondateur de LN24. « Ce sont deux personnalités fortes qui ont eu un parcours politique extraordinaire dans des domaines extrêmement variés. Cela leur permet d’avoir un regard beaucoup plus large et une connaissance assez fine de l’actualité au sens large, y compris dans ses aspects internationaux. »

« Chez Laurette et Louis », ce ne sera pas pour autant du buzz ou le festival des petites phrases. « Le cœur de leur émission, c’est leur avis croisé sur l’actualité », explique Joan Condijts. « Chez nous, on ne sera pas dans la confrontation mais dans la construction. LN24 sera dans un journalisme qu’on veut positif. De cette union de deux visions peut naître quelque chose de différent »

« Quand Martin Buxant et Joan Condijts m’ont fait cette proposition, j’ai d’abord été surprise », explique Laurette Onkelinx. « Ensuite, j’ai répondu positivement pour plusieurs raisons. D’abord pour le projet. Ensuite parce que j’ai envie de continuer à me battre pour mes idées au niveau de la pensée et de l’action. Enfin, parce que c’est avec Louis Michel. C’est un personnage pas comme les autres. »