En vacances, il filme l’horreur: son ami David (23) se blesse à la colonne vertébrale et devient paralysé après une glissade sur un toboggan

Ce sont les dernières secondes de bonheur, de divertissement et d’insouciance d’un jeune homme qui profite pleinement de ses vacances à Benidorm. Un instant dont personne ne peut connaître la terrible issue, pas même son ami qui avait décidé de filmer la scène. Car lorsque David Briffaut, un Britannique de 23 ans, s’élance du toboggan du parc aquatique Aqualandia de Benidorm le 8 juillet dernier, il ne se doutait pas qu’il devrait être tiré en dehors de l’eau à moitié inconscient et qu’il ne sentirait plus ses jambes.

Ces quelques secondes de glissade, avant l’entrée fatale dans la piscine, ont été diffusées avec l’autorisation de la famille pour prévenir du risque de ce genre d’attraction. Toutefois, elle a demandé de ne pas montrer le moment de l’impact. La famille demande également une enquête sur la sécurité de ce parc aquatique qui est l’un des plus grands parcs du monde.

Désormais hospitalisé aux soins intensifs, le jeune homme s’est cassé deux vertèbres du cou et s’est également blessé à la colonne vertébrale. Le diagnostic des médecins n’est pas bon puisqu’ils ont annoncé à sa famille qu’il pourrait être paralysé.

« Nous vivons le cauchemar de tous les parents. Notre fils est parti en vacances avec sa petite amie et désormais, on nous dit qu’il pourrait ne plus jamais marcher. Tout ce que nous pouvons faire maintenant, c’est prier pour qu’il puisse récupérer », explique sa maman au Daily Mail.

David et sa petite amie Penny - Justgiving.com

Mark Pooley, l’oncle de David, a déclaré : « David est un jeune homme merveilleux, qui passait une journée innocente avec sa petite amie. Nous prions pour un miracle, mais on nous a dit que ses blessures étaient très traumatisantes. »

Mark a déclaré que les parents de David avaient visité le parc aquatique après leur arrivée en Espagne pour voir le lieu de l’accident et étaient stupéfaits de voir le trajet Splash toujours ouvert. « Compte tenu de ce qui s’est passé, nous aurions pensé qu’il y aurait une enquête pour que cela ne se reproduise plus ».

Sa maman a ajouté que les médecins s’occupaient très bien de lui mais qu’elle aimerait le ramener le plus tôt possible en Angleterre. « On nous a dit que David ne sent rien de la poitrine. Parfois, ce sont des blessures dont le corps récupère et c’est ce que nous pouvons espérer. »

Le parc aquatique Aqualandia est l’une des attractions touristiques les plus populaires de Benidorm et est ouvert toute l’année.

La famille a lancé un appel aux dons pour recueillir les 75 000 £ nécessaires pour que David puisse rentrer chez lui. Cela permettra également de réaménager la maison pour l’adapter à son handicap.