Franck, le motard de Péruwelz qui a percuté un ours à moto aux États-Unis, se remet de ses émotions et de ses blessures: il a subi trois opérations

Franck se souviendra longtemps de son voyage aux États-Unis. Le 9 juin, lors de l’une des dernières étapes de son circuit à moto en Californie, il a percuté… un ours .

Rentré de Calfornie après son crash à moto avec un ours, le patron du Central de Péruwelz se remet de ses émotions, ses blessures et ses opérations.

Le 1er juin, il s’est envolé pour Los Angeles avec son frère et un ami. Au total, ils étaient un groupe d’une quarantaine de personnes « dont 18 motards ». C’est le 9 juin, sur la route 108, au niveau de Long Barn, que l’accident s’est produit.

« C’était une route de forêt. J’ai vu arriver un ours. J’ai voulu le contourner par la droite mais d’un coup, il m’a vu et a pris peur. Je l’ai percuté », raconte le motard. Luc, son frère, qui le suivait, a pris peur, a effectué une fausse manœuvre et a aussi lourdement chuté.

► Franck a été opéré trois fois.

► Malgré sa mésaventure, il aimerait retourner aux États-Unis.

► Voici ses conseils pour un tel voyage.