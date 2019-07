Accident avec la Batmobile à la frontière: les conducteurs se rejettent la responsabilité, «une grosse masse noire à ma droite, c’est allé très vite»

Ce qui semblait relever au départ d’un simple accident matériel sans victime, samedi, prend des allures de bataille d’experts entre le conducteur de la Renault Scenic et celui de la Lamborghini Gallardo « customisée » en Batmobile.

Après la collision, samedi, entre une Renault Scenic et la « Batmobile » conduite par le jeune Youtubeur Sébastien Delanney à hauteur de la sortie 63 de l’A16, à Téteghem, les versions des deux protagonistes s’opposent et le ton monte par médias interposés, indiquent nos confrères de la VDN.

« D’après le dépanneur, ma voiture est morte »

Pierre, 60 ans, le conducteur du monospace, a contacté France 3 Nord-Pas-de-Calais pour faire savoir qu’il démentait avoir percuté le bolide du Youtubeur franco-britannique de 22 ans, alors qu’il était arrêté au stop, comme ce dernier le prétend. L’automobiliste se dit même furieux de la tournure des événements et du traitement médiatique de cet accident, qui a des répercussions sur son quotidien. « Ma voiture est à Dunkerque, elle attend encore une expertise, d’après le dépanneur, elle est morte, a-t-il expliqué par téléphone à nos confrères. Je n’ai plus de voiture actuellement. Et si ma femme avait été là, dans la voiture, avec mes petits enfants, ça aurait été encore autre chose… »

Via VDN

« Une grosse masse noire »

Dans une vidéo postée mardi sur YouTube, Sébastien Delanney donne sa version des faits et indique clairement : « La Renault Scenic nous est entrée dedans alors qu’on était arrêté à un stop. »

Faux ! lui rétorque Pierre en substance, qui entre dans les détails : « Quand je suis arrivé au stop j’ai vu une grosse masse noire sur ma droite. Tout est alors allé très vite (…) Je suis parti en tête-à-queue, mes airbags se sont déclenchés, il y avait plein de poussières (…) Il ne m’a absolument pas vu. »

La bataille est désormais dans le camp des experts pour démêler les responsabilités.