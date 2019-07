Accord de gouvernement bruxellois: feu vert du PS, de DéFi, d’Ecolo, de Groen et de l’Open Vld

Le Conseil général de DéFI a donné mercredi, en début de soirée, son feu vert à la participation de la formation amarante au nouveau gouvernement bruxellois en gestation, a indiqué la formation dirigée par Olivier Maingain. Même son de cloche pour les militants bruxellois du PS, d’Ecolo, de Groen et de l’Open Vld.

DéFI est une des six formations appelées à se prononcer sur une participation gouvernementale en Région bruxelloise, après l’accord auquel celles-ci ont abouti, au cours de la nuit de mardi à mercredi.

Les militants bruxellois du PS disent oui

Les militants de la Fédération bruxelloise du PS, réunis mercredi soir en congrès de participation, au centre de la capitale, ont donné un feu vert unanime à l’accord de gouvernement bruxellois. Un même vote unanime a également été émis chez one.brussels-sp.a, formation-soeur flamande. Le conseil général de DéFI avait envoyé peu de temps auparavant le même signal vers l’extérieur.

Les assemblées d’Ecolo et de Groen donnent leur feu vert

Les militants d’Ecolo et de Groen ont également donné leur feu vert, mercredi soir, au cours de rassemblements séparés, à l’accord de gouvernement bruxellois intervenu au cours de la nuit précédente entre les six partis appelés à gouverner la Région bruxelloise.

L’Assemblée Générale d’Ecolo a donné son feu vert à l’unanimité. Il y a eu quatre abstentions.

Chez Groen, le vote s’est également soldé par un oui unanime. Il y a eu une abstention.

Les écologistes francophones se préparaient, peu avant 22 heures, à une nouvelle assemblée qui doit encore se prononcer sur la répartition et l’attribution des compétences.

Les militants de l’Open Vld valident également la participation au gouvernement

Comme ceux des cinq autres formations qui ont participé aux négociations en Région bruxelloise, les militants de l’Open Vld ont donné leur feu vert, mercredi soir, à une large majorité, à l’accord en vue de la formation du gouvernement bruxellois.

En deuxième partie de soirée, il restait encore en suspens, chez Ecolo, l’issue d’un deuxième vote portant sur la répartition et l’attribution des compétences.

Chez les libéraux flamands, le vote est intervenu à main levée. Un cinquième des votants s’est exprimé contre la participation.

