Quand les vacances tournent au drame: déjà 47 Belges sont morts à l’étranger, en même pas 3 semaines

Combien de vacanciers belges sont décédés depuis les premiers départs en vacances ? Le SPF des Affaires étrangères n’a pas souhaité avancer de chiffre mais, après de multiples recoupements, ce nombre est officiellement de 47.

Le dernier en date : Joris Deckers, un Anversois de 64 ans, décédé mardi soir dans des conditions dramatiques en France. Aux commandes d’un planeur, l’homme s’est écrasé au niveau du sommet de Hongrie (1.189 m d'altitude), sur la commune de Valernes, dans les Alpes-de-Haute-Provence.

Prises de risque

« Nous avons l’habitude de communiquer un bilan pour l’année entière », nous précise-t-on au SPF Affaires Étrangères. « Nous sommes à trois décès depuis le 28 juin, à la suite de maladies ou d’accidents. En vacances, le Belge a tendance à prendre un peu plus de risques que chez lui, notamment en se livrant à des activités auxquelles il n’est pas habitué. Dans certains pays, il fait très chaud, mieux vaut ne pas faire d’efforts importants », note Xavier Van Caneghem, porte-parole d’Europe Assistance. Chez Touring, les chiffres sont nettement plus importants. « Pour les 16 premiers jours de juillet, nous avons eu 29 décès, contre 27 à la même période en 2018 et 22 en 2017 », détaille Lorenzo Stefani, porte-parole de l’organisme de mobilité. Plusieurs décès sont survenus dans des destinations privilégiées par les Belges à savoir l’Espagne et la France. Mais il y a aussi des pays nettement plus lointains. Hormis quelques dames, toutes les victimes sont des hommes.

