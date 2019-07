Une voiture sort du car-wash et... plouf, elle tombe dans la rivière

La voiture était toute propre. Elle sortait du car-wash. Mais pas de chance. La conductrice a foncé directement dans la rivière. On ne sait pas pourquoi...

Cela s’est passé à la sortie du car-wash de Hackensack, dans le New Jersey. A bord du véhicule, un SUV, Evelyn et sa fille. Au lieu de tourner à gauche, la conductrice a foncé tout droit vers la rivière. Si certains croient qu’elle a confondu frein et accélérateur, elle parle plutôt d’un dysfonctionnement de la voiture.

En tout cas, elle et sa fille se portent bien. Elle a raconté sa mésaventure sur NBC4. « J'ai cru que j'allais me noyer. Je ne sais pas nager alors j'ai hurlé », dit-elle. Des employés du car-wash les ont aidées à s’extirper de la voiture.