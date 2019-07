Tout souriait à Michiel, un jeune Belge de 28 ans, jusqu’à ce mardi: il a perdu la vie alors qu’il jouait au foot avec des amis

Jusqu’il y a peu, tout souriait à Michiel Remory, 28 ans. Il y a six mois, cet habitant de Wetteren s’était marié devant la loi. Il habitait sous le même toit que la femme de sa vie et les tourtereaux avaient prévu d’organiser une cérémonie à l’église et une grande fête pour célébrer leur amour dans les prochains mois. Et dans les trois ans, Michiel comptait reprendre la société de son père.

Mais ce mardi, le destin, pourtant si clément avec lui jusqu’ici, a décidé de frapper. Alors qu’il jouait au foot avec des copains dans un parc d’Alost, le jeune homme s’est soudainement senti mal. Les secours, rapidement sur place, l’ont pris en charge. Mais, comme l’explique le Laatste Nieuws, ils n’ont rien pu faire et le jeune homme est décédé sur place. Tout porte à croire qu’il a été victime d’un arrêt cardiaque, mais une autopsie devra déterminer ce qu’il s’est vraiment passé.

Michiel a toujours été un grand amateur de sport et, il y a dix ans, on lui avait diagnostiqué des problèmes au niveau du cœur alors qu’il effectuait une sortie à vélo. Il avait tout de suite arrêté le cyclisme mais les médecins n’avaient jamais réussi à déterminer de quoi il souffrait réellement. Le jeune homme avait eu plusieurs alertes dans les années suivantes mais aucun spécialiste n’avait trouvé d’explication : « Il recevait à chaque fois le feu vert pour travailler ou faire un sport de façon récréative », explique son père Rnny au Laatste Nieuws.

« Depuis trois ans, Michiel avait un moniteur de fréquence cardiaque et on n’avait jamais rien remarqué d’anormal. Son spécialiste veut faire une autopsie, car tous les médecins sont perplexes. Mais je ne leur en veux pas. Cela aurait pu arriver sans sport, alors qu’il était dans son salon », conclut Ronny.