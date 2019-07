Vincent Lagaf en deuil, il a perdu l’un de ses plus proches amis: son «vrai pote» a été assassiné!

Jean-Marc Sandré est tragiquement décédé le 3 juin dernier dans des circonstances floues. Son corps a été retrouvé un mois plus tard, permettant à sa famille et ses proches de faire ses proches. Parmi eux, Vincent Lagaf était un très bon ami du chef d’entreprise, célèbre dans la région de Cavalaire. Encore secoué par ce départ trop brutal, il s’est exprimé dans les colonnes du Parisien.

La star des jeux télé est en deuil en ce début de mois de juillet, nous raconte Le Parisien. Vincent Lagaf a dit adieu à un ami de longue date, disparu le 3 juin dernier. Jean-Marc Sandré, chef d’entreprise de 63 ans, a été retrouvé mort un mois plus tard. « C’était un vrai pote, le genre d’amis qui, si vous avez une galère en pleine nuit, viendra vous filer un coup de main », explique l’animateur touché.

Si les circonstances du drame ne sont pas encore claires, l’autopsie a révélé qu’il avait été assassiné. « On est tous dans l’incompréhension totale par rapport à ce qui s’est passé. […] Ça mettra peut-être des années, mais je pense que ses enfants connaîtront un jour la vérité. Avec les moyens techniques dont disposent aujourd’hui les enquêteurs, je suis convaincu qu’on saura », affirme Lagaf.

Il faut dire que ces deux potes se connaissaient depuis 25 ans et s’étaient rencontrés autour de leur passion commune les sports nautiques, lorsque le présentateur avait débarqué dans le petit village de Cavalaire : « On a construit au fil des ans une amitié solide et vraie, totalement désintéressée. J’ai vu grandir ses enfants, mon fils a joué avec le sien. Cavalaire est un village et, pendant 25 ans, on s’est croisé presque tous les jours. »

Finissant d’évoquer son ami, Vincent Lagaf a conclu : « Il aimait vivre. Il parlait comme moi je parle et, s’il avait quelque chose à dire à quelqu’un, même de pas très agréable, il le disait, mais sans jamais être grossier ni vulgaire. Et puis c’était un remarquable chef d’entreprise qui ne devait rien à personne. Au contraire, il y a un paquet de gens qui lui étaient redevables. »