Paul des «12 coups de midi» surprend son monde en offrant à Jean-Luc Reichmann des cadeaux particuliers… à son image!

Paul est définitivement plein de surprises et cette fois-ci, elles étaient pour Jean-Luc Reichmann. Le candidat à succès des « 12 coups de midi », qui bat tous les records, a décidé d’offrir deux cadeaux à l’animateur pour le moins surpris.

C’est une relation fusionnelle qui unit Jean-Luc Reichmann et Paul, le champion des « 12 coups de midi ». Il est d’ailleurs en train de battre tous les records, puisqu’il en est à 79 participations et 342 167 euros dans la cagnotte. De quoi faire plaisir ses proches, à commencer par son acolyte sur le plateau de l’émission.

C’est donc très fier que Paul a offert « du miel de l’hôtel » à l’interprète de Léo MatteÏ. Ce cadeau a forcément surpris Jean-Luc Reichmann qui s’est étonné : « Il a piqué le miel de l’hôtel », avant que ce dernier explique qu’il s’agit d’un « miel spécial qui « pousse » sur le toit de l’hôtel qui a des ruches ». Il n’en fallait pas plus à l’animateur pour comprendre qu’il s’agit d’un pot de miel de chez Babette de la Villette, qu’il a saluée.

Paul ne s’est pas arrêté là, dévoilant un deuxième cadeau tout aussi surprenant : « J’ai fait un petit tour à Rennes et je suis allé visiter une amie. C’est Mathilde qui était sur le plateau et elle vous offre du gel douche au Kouign-Amann », ce qui a fait sursauter Jean-Luc : « Mais c’est pété de beurre ça ! Je vais me beurrer avec du gel douche au Kouign-Amann ! »

Reconnaissant, le présentateur a remercié avant d’également lui offrir un cadeau : une étoile de shérif. Ce cadeau est symbolique puisque Paul est un maître de midi qui dégaine plus vite que son ombre les bonnes réponses.