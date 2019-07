La sublime Agathe Auproux se révèle sans son maquillage: elle est encore plus belle au naturel! (photos)

On n’en finit pas d’être charmés par Agathe Auproux, la star de C8 qui s’est révélée dans « Touche pas à mon poste ». La simplicité et la beauté de la jeune femme séduisent ses 700.000 abonnés sur Instagram, le réseau social sur lequel elle est la plus active. c’est d’ailleurs là qu’elle a publié hier un selfie d’elle au naturel, sans maquillage ni artifice.

C’est un fait : Agathe Auproux fait rêver sa communauté. Que cela soit grâce à ses nombreux voyages, grâce à sa vie quotidienne à Paris ou encore grâce au combat qu’elle mène face à la maladie. Symbole de courage et de naturel, elle épate au quotidien et la file de ses prétendants s’allonge chaque jour un peu plus.

La journaliste de C8 garde pourtant les pieds sur terre et ne se complaît pas toujours dans la superficialité. Elle n’hésite pas à se montrer sans maquillage ni artifices, et le résultat fait mouche : « Pas de maquillage, que des coups de soleil. Et si tu swipe à droite tu découvriras mon astuce beauté pour avoir des cheveux de merde tout l’été. »

Sur la première photo, on peut la voir dans un avion, sans ses lunettes et avec des taches de rousseur craquantes. Sur la vidéo, on voit que la jeune femme est cheveux au vent en train de profiter du soleil, ce qui met un fameux désordre dans sa crinière.