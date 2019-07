Les vacances en Gironde virent au cauchemar pour cette jeune femme de 19 ans: ses deux «amis» la séquestrent et la prostituent

Elle pensait partir en Gironde avec deux connaissances, mais cette jeune femme de 19 ans originaire de Clamart a vécu un véritable cauchemar, rapporte Le Parisien. Ses supposés amis et elle prenaient la direction de Bordeaux début juillet pour passer du bon temps. Ils étaient originaires des quartiers sensibles de l’Essonne, tandis qu’elle venait de Clamart en Hauts-de-Seine.

Rapidement, la victime ne contacte plus ses proches qui s’inquiètent sans s’affoler puisque la jeune femme est majeure et rien ne laisse présager ce qui allait se dérouler. Arrivés sur place, les deux comparses enferment la jeune femme dans une chambre d’hôtel et la séquestrent. Ils la forceront ensuite à se prostituer à au moins dix reprises pour payer le train de vie des deux garçons.

C’est lors de l’une de ses passes qu’elle explique la situation à un client qui, mis au courant, lui prête son GSM. Elle peut ainsi contacter sa sœur par SMS et cette dernière file au commissariat de Sainte-Geneviève-des-Bois. Dans ces messages, la victime explique les conditions de détention catastrophiques dans lesquelles elle était détenue. La police la recontacte sur le numéro du client et récupère l’adresse de l’hôtel.

Il s’agit d’un piteux hôtel dont le prix des chambres et inférieur à 40 euros. La police contacte ainsi les autorités locales qui partent interpeller les deux proxénètes présumés et prennent en charge la victime. L’enquête dévoile que les deux malfrats passaient par un site dédié à la prostitution en ligne. « Leur manège aurait duré au moins trois jours et la victime aurait subi la visite de plus d’une dizaine de clients. »