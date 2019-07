"Tant qu’il n’y a pas de corps, on garde espoir": les parents de Theo Hayez s’expriment, une casquette qui pourrait lui appartenir a été retrouvée

En début de semaine, un psychologue australien spécialisé en criminologie avait évoqué une nouvelle piste dans l’enquête sur la disparition de Theo Hayez, ce jeune Belge disparu depuis près de deux mois en Australie.

Selon Tim Watson-Munro, les enquêteurs auraient tout intérêt à se demander si notre compatriote n’a pas été victime d’un tueur en série. Il rappelle que deux autres jeunes voyageurs, un français et un britannique, ont disparu et n’ont toujours pas été retrouvés dans la même région d’Australie.

Isopix

Mais cette hypothèse a rapidement été réfutée par la police de la Nouvelle-Galle du Sud, qui explique qu’aucun élément allant dans ce sens n’a été trouvé.

En attendant, l’enquête se poursuit et, ce mercredi, le Daily Telegraph annonce qu’une casquette similaire à celle portée par le jeune homme la dernière fois qu’il a été vu a été retrouvée près du lieu de sa disparition. Celle-ci aurait été retrouvée non-loin de la plage par des volontaires qui effectuaient une battue. Une analyse ADN va être effectuée pour déterminer s’il s’agit bien d’une casquette appartenant au jeune garçon.

Ses parents s’expriment

Les parents de Theo Hayez, qui sont rentrés temporairement en Belgique pour passer du temps avec le reste de la famille, ont accordé une interview à nos confrères de la RTBF dans laquelle ils affirment qu’ils n’ont pas perdu espoir : « Tant qu’aucun corps n’est retrouvé, nous garderons espoirs », ont-ils expliqué, avant d’évoquer une nouvelle piste : « Il existe la piste de la mauvaise rencontre. Aux alentours, il existe des communautés qui vivent en autarcie. Peut-être que Théo aurait pu être embrigadé, kidnappé, drogué. Il est peut-être prisonnier quelque part, là où il n’y a pas d’électricité. C’est un peu notre espoir… Qu’il soit prisonnier et qu’on puisse le délivrer. »

► Découvrez l’entretien complet dans la vidéo ci-dessous

Theo Hayez n’a plus donné signe de vie depuis le 31 mai dernier et le moment où il est sorti d’un bar, à Byron Bay. La police a mis fin aux recherches mais continue son enquête. En attendant, de nombreuses personnes, proches ou non du jeune homme, continuent de se mobiliser dans l’espoir de le retrouver.