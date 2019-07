Un homme condamné pour homicide, en Allemagne, alors que sa femme est décédée suite à des jeux sexuels dangereux

Les faits se sont déroulés en Allemagne et sont relatés par le journal Bild. Ils remontent à un an et ils viennent de trouver leur conclusion devant le tribunal.

Le couple venait de se marier. Parti en lune de miel, le couple, pratiquant le sadomasochisme, avait convenu de 48 heures de relartions sexuelles. Au cours de ces deux jours, des objets ont été utilisés dont un introduit trop profondément. Il a provoqué une déchirure dans les intestins.

Le mari n’a alerté les secours que 4 jours plus tard. Trop tard pour pouvoir aider la femme qui est décédée.

L’homme a été reconnu coupable d’homicide par négligence et finalement condamné à un an et demi de prison avec sursis. « Nous présumons que le sexe est consensuel. On peut aussi supposer que l’auteur ne répète pas de telles pratiques sexuelles dangereuses», a conclu le président du tribunal.