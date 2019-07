Le drame aurait-il pu être évité pour David au parc aquatique? «Dangereux», «Épouvantable», «Honteux», l’endroit est dézingué sur le net!

David Briffaut risque d’être paralysé à vie après une mauvaise chute suite à une descente en toboggan au parc Aqualandia. Pourtant, les commentaires viennent de tous les horizons pour pointer du doigt le parc aquatique. Entre prix trop élevé, hygiène déplorable et conditions de sécurité mises en cause, le lieu touristique en prend pour son grade.

L’un des commentaires les plus parlants, c’est celui de Joseph, un Britannique qui l’a posté sur TripAdvisor : « J’ai fait une descente et je me suis complètement éraflé le visage. Je suis sorti de là avec un visage digne d’un film d’horreur. Il y avait 10 maîtres-nageurs aux environs, aucun n’est venu me voir pour savoir si j’allais bien. Honteux. »

Ce n’est pas mieux lorsque l’on continue à faire défiler les nombreuses critiques : « N’ALLEZ PAS SUR LE TOBOGGAN ROUGE VERTIGO… ou allez-y à vos risques et péril », « DANGEREUX ! Je ne pouvais plus descendre un seul toboggan après cela, cela faisait très mal », « Nous avons terminé la journée avec des douleurs sur nos jambes, nos ventres et nos dos avec mon copain après le Vertigo. »

Le parc a tenu à réagir après cet incident : « Aqualandia a une histoire longue de 34 ans et la sécurité est notre priorité. Nos règles et recommandations sont clairement indiquées dans le parc et doivent être comprises par nos visiteurs. Monsieur Briffaut ne suivait d’ailleurs pas ces instructions. »