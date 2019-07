Mouscron: un incendie touche 4 maisons dont 2 sont détruites, 3 chiens ont péri

Des flammes et une épaisse fumée jaillissaient d'une habitation de la rue du Roitelet dans le quartier du Tuquet aux environs de 4h15 ce vendredi matin. Les pompiers étaient toujours sur place vers 7 heures.

Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés vendredi, peu après 4h du matin, qu’un incendie s’était déclaré dans une habitation implantée au nº21 de la rue du Roitelet à Mouscron.

« Il s’agit d’un bloc de quatre maisons de rangée dont les toitures communiquent », a précisé, peu après 6h, le commandant de la zone de secours de Wapi Olivier Lowagie. « Ces maisons se composent d’un rez-de-chaussée et d’un étage mansardé. Deux des habitations ont totalement été détruites et une troisième a été fortement impactée. On a réussi à préserver la quatrième maison. »

Les occupants des quatre maisons, qui sont sains et saufs, ont été regroupés à la Ruche. Trois chiens sont cependant blessés. L’occupant de l’une des maisons a essayé de les extraire de la maison mais sans succès. Les trois chiens sont décédés.

« Le plan d’intervention communal a été déclenché et ces personnes seront prises en charge par les services sociaux. Huit personnes sont à reloger », a encore signalé l’officier.

La bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert (cdH), est sur place. On ignore pour l’instant les causes de cet incendie.

On ne connaît pas l’origine de l’incendie, toutefois, des riverains ont affirmé à L’Avenir qu’ils avaient entendu une dispute sur le terrain vague à l’arrière, quelques instants avant que le dramatique incendie ne se déclare.