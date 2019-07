Une nounou balance par les pieds un bébé de 5 mois et le lance plusieurs fois: elle était de mauvaise humeur… à cause de la ménopause (vidéo choc)

Une maman a fait une triste et honteuse découverte grâce à sa caméra de surveillance : la nounou de son bébé maltraitait le nourrisson âgé de 5 mois. Xue a en effet été filmée, en Chine, en balançant par les pieds et en jetant le bébé à plusieurs reprises.

Si ces actes sont clairement condamnables, la nounou ne les réfute en aucun cas. Pire encore, au cours de son procès, Xue se défend en expliquant que la ménopause l’avait mise de mauvaise humeur : « Je me sentais malade et ne pouvais pas me contrôler ».

Les parents du bébé ont immédiatement averti les autorités après avoir découvert l’incident. La nounou est actuellement dans l’attente de sa peine.