Iris Mittenaere: sa vidéo interdite aux moins de 18 ans

L’ancienne Miss Univers a décidé de voyager aux États-Unis et s’accorder un repos bien mérité. Celle qui officie désormais sur TF1, notamment aux côtés de Denis Brogniart dans « Ninja Warrior », fait part à sa communauté de ses plus beaux clichés de vacances.

Elle est d’ailleurs actuellement du côté de San Francisco, où elle a notamment pu visiter le Golden Gate. Elle a également souhaité visiter le « Museum of Ice Cream », pour faire plaisir à la gourmande qui réside en elle. C’est dans un post Instagram qu’elle en a parlé : « Premier jour à San Francisco ! On a pris quelques heures pour goûter plein de glaces au museum of ice cream et c’est beaucoup trop mignon (et bon) ».

Dans sa story, la jeune femme a également pour en montrer plus dans ce musée. Tout en se filmant, elle a expliqué, avant de dévoiler une pâtisserie qui semble particulièrement bonne : « Moi, c’est ça mon truc préféré ». Ensuite, elle s’est esclaffée « Ça c’est le truc préféré de Chris », avant de montrer des desserts en forme de pénis. Chris, c’est Christopher Davin, un ami proche de la star. Elle a toutefois précisé dans la story que c’était « interdit aux moins de 18 ans ».