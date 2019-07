Montgomery: 3 arrestations suite à la saisie de 1.706 plants et 14 kilos de cannabis

Un coup de filet que l’on doit à la recherche locale de la zone de police Montgomery et qui a nécessité de mener sept perquisitions…

La zone de police Montgomery dévoile ce vendredi les résultats d’une opération menée par sa recherche locale dans le cadre d’un dossier de trafic et de culture de cannabis. Suite à l’exécution de sept mandat de perquisition le mardi 2 juillet dernier, celle-ci a pu mettre la main sur 3 suspects et leurs 1.706 plants et 14 kilos de cannabis destinés à la vente.

« Une enquête de longue haleine, patiente et minutieuse, menée par les enquêteurs de la zone a permis la localisation des adresses à perquisitionner, des maisons louées sous de fausses identités. Trois suspects ont été placés sous mandat d’arrêt. Quatre plantations de cannabis ont été démantelées. Les trois autres adresses étaient destinées à accueillir de nouvelles cultures de cannabis, les préparatifs étaient en cours. Des branchements électriques illégaux et les installations de cultures ont également été neutralisés », précise la zone de police Montgomery.