Damien, 30 ans, perd la vie dans un crash sur la N563 à Estinnes: deux blessés sont à déplorer dans l’autre véhicule (vidéo)

Pour une raison encore indéterminée, deux véhicules, un pick-up et une petite citadine sont entrés en collision ce matin peu avant 11h sur la N563 à hauteur du chemin du Cavin en direction du rond-point de Waudrez.

La violence du choc fut telle que les deux véhicules ont terminé leur course dans un champ. Damien (photo), 30 ans, a malheureusement succombé à ce tragique accident. Les deux autres occupants de l’autre voiture sont vivants mais blessés et transportés à l’hôpital le plus proche. Les pompiers de Binche sont intervenus sur place. La police a dû bloquer la route dans les deux sens en attendant l’évacuation des véhicules.

