Un tueur est libéré car il est considéré comme trop vieux pour être dangereux: il récidive en reproduisant son meurtre 30 ans plus tard

Albert Flick a été une nouvelle fois condamné pour le meurtre d’une mère sans abri en 2018. Âgé de 77 ans, il avait purgé 25 ans pour le meurtre de sa femme. Le juge l’avait libéré car il estimait que le septuagénaire ne constituerait plus de menace pour la société… Il a reproduit son crime perpétré 30 ans plus tôt.

En 1979, Albert Flick était pris d’une folie meurtrière et tuait sa propre femme de 14 coups de couteau sous les yeux horrifiés de sa fille. Il avait alors été enfermé pendant 25 ans, pour finalement être libéré en 2004 après avoir purgé sa peine.

Quelques années plus tard en 2010, Flick agressait à nouveau une femme, sans la tuer cette fois. Le juge n’avait pas pris en compte les recommandations de son procureur et l’avait condamné à cinq ans derrière les barreaux. Il estimait alors que l’homme à l’âge avancé ne constituerait plus de danger pour la société.

Sorti en 2014, Flick a déménagé dans la ville de Lewiston où il a rencontré Dobbie, une femme sans-abri de 48 ans. Il avait alors eu une attitude déplacée, la harcelant au refuge pour sans-abri où elle se trouvait. Tandis que la sans-abri songeait a quitté la ville, il s’était dit que s’il ne l’avait pas, il la tuerait.

Le procureur général a affirmé que deux jours avant le meurtre, Flick avait acheté une paire de couteaux. Il a ensuite attaqué Dobbie en plein jour devant une laverie automatique, lui transperçant le cœur et les poumons. Ses fils jumeaux de 11 ans ont assisté à la scène, qui a été filmée par des caméras de vidéosurveillance. Flick risque désormais la prison à vie… pour ce qu’il en reste.