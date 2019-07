Une femme agressée par deux individus à Tournai: l’homme qui a mis les deux agresseurs en fuite est recherché

« Ce témoin est un homme qui promenait son chien. Il est intervenu et a réussi à mettre les deux agresseurs en fuite. Des devoirs judiciaires sont en cours afin de déterminer si cette scène de coups a été filmée par des caméras de la ville. Actuellement, la police du Val d’Escaut voudrait retrouver ce témoin et l’entendre. Un appel a témoin sera lancé et cette personne peut prendre contact avec la police au numéro 069/53.29.30 », indiquait vendredi en fin d’après-midi Eric Delhaye, procureur du roi de division à Tournai.

Jeudi, vers 05h30 du matin, alors qu’elle sortait de chez des amis, la victime a été prise à partie par deux individus rue du Pot d’Etain. Cette ruelle du centre-ville se situe entre la place St-Pierre et la rive gauche de l’Escaut.

Ce n’est que vendredi matin que la femme a porté plainte auprès de la police du Val d’Escaut, responsable de la région de Pecq.