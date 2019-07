Mickaël, un Mouscronnois, a tout perdu dans l’incendie de sa maison: «J’ai entendu des cris et des pétards avant que le feu ne se déclare»

Un violent incendie a ravagé deux habitations de la rue du Roitelet et en a fortement endommagé deux autres, peu après 4h du matin ce vendredi. Si aucune victime humaine n’est fort heureusement à déplorer, trois chiens n’ont, en revanche, pas pu être sauvés du brasier.

Réveil en sursaut, ce vendredi matin avant l’aube, pour les habitants de la rue du Roitelet, située à la limite entre Mouscron et Tourcoing. « J’ai d’abord vu un homme courir tout nu dans la rue, affolé, il criait « Au feu ! » », relate une riveraine.

Il était 4h15, dans la nuit de jeudi à vendredi, lorsqu’un incendie s’est déclaré à l’arrière du nº21, avant de se propager à très grande vitesse à trois maisons voisines. « Il s’agit d’un bloc de quatre maisons de rangée dont les toitures communiquent », a précisé le commandant de la zone de secours de Wapi, Olivier Lowagie.

« Ces maisons se composent d’un rez-de-chaussée et d’un étage mansardé. Deux des habitations ont totalement été détruites et une troisième a été fortement impactée (PHOTOS). On a réussi à préserver la quatrième maison. »

Si le dramatique incendie n’a pas fait de victimes sur le plan humain, c’est notamment parce que Mickaël, le propriétaire de la maison où le feu s’est déclenché, a rapidement réveillé ses voisins pour les alerter.

