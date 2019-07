Rose et Gilbert perdent la vie dans un violent incendie à Gilly: «Ils sont partis ensemble, c’est peut-être ce qu’on pouvait leur souhaiter…»

Un incendie mortel s’est déclaré, ce vendredi, peu après 6 heures du matin, à Gilly, rue Devillez. Un couple d’octogénaires, Rose (86 ans) et Gilbert (88 ans), a perdu la vie dans l’incendie qui a ravagé son habitation.

Les pompiers de Charleroi ont reçu une alerte, ce vendredi, peu après 6h30 : un incendie venait de se déclarer dans une maison unifamiliale, installée au numéro 10 de la rue Devillez, à Gilly. Le feu avait pris à l’arrière et a dégagé d’épaisses fumées.

Une épaisse fumée se dégageait de la maison.

« On a été réveillé par quelqu’un qui tambourinait à la porte », confie Nicole, une voisine habitant au nº6 de la rue Devillez. « Quand nous sommes sortis dans la rue, mon mari et moi, on a vu d’épaisses fumées qui se dégageaient de chez nos voisins. Leur fils était réveillé, lui aussi, il habite juste à côté de ses parents, au numéro 8. Il a tenté d’entrer dans leur maison, mais la fumée était trop importante, c’était trop dangereux ! »

Jacques et Nicole, les voisins, sont très affectés par ce drame.

